Власть 24 мая 2023, 18:24 Московские предприятия поучаствовали в международной выставке HeliRussia 2023 Вице-мэр Ефимов: 18 компаний из Москвы представили свои разработки на HeliRussia 2023 Сайт мэра и правительства Москвы

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Московские производители показали представителям авиастроительной отрасли свои новейшие разработки. В их числе — уникальные беспилотные летательные аппараты и системы управления. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Международная выставка вертолетной индустрии HeliRussia 2023 прошла в МВЦ «Крокус Экспо». В ней поучаствовали представители 18 московских предприятий, специализирующихся на авиастроении.

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«Москва — один из крупных центров авиационной промышленности России. Участие столичных компаний в выставке подтверждает их высокие позиции в индустрии, готовность к развитию и обмену опытом», — рассказал Ефимов.

Одним из участников выставки стала компания «Аэромакс». В марте 2023 года ее разработчики запустили производство гражданских беспилотных вертолетов в индустриальном парке «Руднево», что позволило предприятию стать первым участником федерального центра беспилотных авиационных систем.

Ранее в Подмосковье началось производство деталей для беспилотников.