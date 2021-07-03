Московские фирмы получат гранты за соблюдение требований по QR-кодам и вакцинации

Московские кафе и рестораны, которые будут соблюдать требования по QR-кодам, по итогам третьего квартала получат гранты на полную оплату коммунальных услуг за этот период. Кроме того, гранты в размере 100% НДФЛ получат первые 100 предприятий, которые полностью вакцинируют 60% сотрудников.

Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге. Он подчеркнул, что сейчас уже более 1,5 тысячи городских предприятий отчитались о вакцинации первым компонентом препарата 60% сотрудников. Чтобы поощрить наиболее ответственные и дисциплинированные фирмы, власти приняли решение выдать гранты первым 100 фирмам, которые выполнят требование о полном завершении вакцинации 60% работников. Речь идет о предприятиях, организациях и ИП — размер гранта составит 100% НДФЛ.

«Кроме того, рестораны и кафе, четко соблюдающие требования по использованию QR-кодов, по итогам третьего квартала получат гранты на полную оплату коммунальных услуг за этот период. Рассчитываем, что часть этих средств будет направлена на поощрение работников, сделавших прививку от COVID-19», — написал он.

Он выразил надежду, что часть этих средств пойдет на поощрение сотрудников, которые привились от коронавируса. Собянин также отметил, что в ближайшее время москвичам начнут рассылать ссылку на оформление QR-кодов вместе с отрицательными результатами ПЦР-тестов на коронавирус. Планируется, что в будущем СМС к QR-кодами начнут рассылать и после завершения вакцинации от коронавируса.

Мэр добавил, что сейчас количество москвичей, которые сделали прививку хотя бы первым компонентом, достигло 2,7 миллиона. Каждый день это число растет на 60–70 тысяч человек.