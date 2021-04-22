Москалькову переизбрали на пост омбудсмена по правам человека

В четверг, 22 апреля, Госдума на заседании поддержала кандидатуру Татьяны Москальковой на должность уполномоченного по правам человека в РФ. Она будет занимать эту должность в ближайшие пять лет, передало РИА «Новости».

Среди кандидатов на должность, помимо действующего на тот момент российского омбудсмена Татьяны Москальковой, был депутат от фракции ЛДПР Иван Сухарев.

Кандидатуру Москальковой на пост омбудсмена 1 апреля внес президент РФ Владимир Путин. Москалькова была избрана на должность уполномоченного по правам человека 22 апреля 2016 года постановлением Государственной думы. Через пять лет после назначения срок полномочий омбудсмена прекращается.

В середине апреля президент России Владимир Путин освободил от должности заместителя директора ФСИН Анатолия Рудого. Он занимал этот пост с марта 2014 года. В начале месяца президент принял отставку Сергея Морозова с поста губернатора Ульяновской области и подписал указ о назначении сенатора Алексея Русских временно исполняющим обязанности главы региона.