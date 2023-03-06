Власть 06 марта 2023, 13:13 Москалькова заявила об обсуждении возвращения гражданских лиц с украинским омбудсменом Омбудсмен Москалькова: Россия и Украина обсуждают вопросы возвращения гражданских лиц РИА «Новости»

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Россия и Украина практически в ежедневном режиме обсуждают вопросы возвращения жителей двух стран, желающих воссоединиться со своими родственниками, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Она уточнила, что обсуждает эту тему со своим украинским коллегой Дмитрием Лубинцом, сообщил ТАСС.

«Мы занимаемся сейчас тремя кейсами воссоединение детей с родителями, находимся почти что в ежедневной переписке с [омбудсменом Украины Дмитрием] Лубинцом по процедуре воссоединения детей», — рассказала Татьяна Москалькова.

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По ее словам, министерства обороны России и Украины продолжают контактировать по вопросу обмена военнопленными. Она добавила, что в обменных списках обязательно должны оставаться простые солдаты, а тяжелораненых бойцов назвала «самой важной темой сегодня».

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В конце февраля власти Евросоюза опубликовали очередной пакет антироссийских санкций. В него включили и омбудсмена Татьяну Москалькову. Она выразила надежду, что введение ограничений не скажется на возможности контактировать с украинским коллегой Дмитрием Лубинцом.