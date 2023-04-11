Власть 11 апреля 2023, 14:32 Москалькова заявила о выходе из Европейской сети Глобального альянса правозащитников Омбудсмен Москалькова вышла из Европейской сети Глобального альянса правозащитников РИА «Новости»

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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова больше не является членом Европейской сети Глобального альянса национальных правозащитных учреждений (ГАНРИ). Об этом она заявила в своем Telegram-канале. Решение о выходе омбудсмен объяснила политизированностью организации.

«Официально объявила о выходе из Европейской сети Глобального альянса национальных институтов по защите прав человека (ГАНРИ) на внеочередном заседании Генеральной ассамблеи», — написала она.

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По словам Москальковой, члены правления ГАНРИ очень сильно зависимы от политической конъюнктуры западных стран. Как только «русофобские метастазы перекинулись на область прав человека», подчеркнула омбудсмен, выход из организации был предопределен.

Москалькова говорила в марте 2023 года о том, что институт уполномоченного по правам человека в Российской Федерации захотели исключить из Европейской сети Глобального альянса национальных правозащитных учреждений в связи с антироссийскими санкциями ЕС. Также такую инициативу аргументировали защитой прав жителей Донбасса. Омбудсмен назвала идею не соответствующей уставу организации и несправедливой, писал ТАСС.