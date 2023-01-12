Власть 12 января 2023, 14:04 Москалькова заявила о возвращении всех гражданских моряков с Украины Омбудсмен Москалькова: в Россию вернули всех гражданских моряков с Украины

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Россия вернула всех своих гражданских моряков, которые находились на территории Украины с момента начала специальной военной операции, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Во время встречи омбудсменов в Турции она добавила, что сделать это удалось благодаря взаимодействию с ее украинским коллегой, сообщил ТАСС.

«За время конфликта мы смогли вернуть всех гражданских российских моряков на российскую землю», — рассказала Москалькова.

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По ее словам, реальную информацию о положении российских моряков удалось получить благодаря украинскому омбудсмену Дмитрию Лубинцу. Это он направил своих сотрудников для установления связи с россиянами.

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Ранее уполномоченные по правам человека двух стран уже проводили рабочую встречу в Турции. Они обменялись списками пропавших без вести, в результате работы с Лубинцом нашлись 22 российских военных. Часть из них уже вернулась домой. Москалькова попросила своего украинского коллегу помочь гражданам Украины попасть к родственникам в России.