Власть 31 марта 2023, 10:04 Москалькова заявила о срыве обмена пленными из-за Украины Омбудсмен Москалькова заявила о срыве обмена пленными из-за Украины РИА «Новости»

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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова высказала обеспокоенность в связи с тем, что Украина срывает очередной обмен военнопленными. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Крайне обеспокоена тем, что срывается очередной обмен пленными. Время идет, список пополнился: сегодня в нем уже 133 фамилии, а украинская сторона молчит», — сообщила она.

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Российская и украинская стороны с начала конфликта регулярно проводят обмен военнопленными. Еще в начале февраля российский омбудсмен заявила о затягивании украинскими властями этого процесса.

Ранее Москалькова предложила создать координирующий орган, который занимался бы обменом гражданских лиц со стороны Украины. По ее словам, поступают обращения от украинских граждан, которые хотели бы приехать в Россию и проведать своих родных.