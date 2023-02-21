Власть 21 февраля 2023, 11:15 Москалькова заявила, что русский язык отменить не получится Омбудсмен Москалькова заявила, что отменить русский язык и культуру не удастся piqsels

Читать 360tv в

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова высказала уверенность в том, что попытки отменить русский язык и русскую культуру потерпят фиаско. Об этом она написала в Telegram-канале.

Москалькова напомнила, что 21 февраля отмечается Международный день родного языка. Этот праздник напоминает о важности в содействии развитию многонациональности языковой культуры.

Реклама

«К сожалению, сейчас мы наблюдаем ужасающую картину, как по всему миру пытаются отменить нашу культуру, в том числе русский язык, но эти попытки не увенчаются успехом», — заявила она.

Реклама

По ее словам, невозможно забыть произведения Федора Достоевского, Льва Толстого или Антона Чехова. Омбудсмен отметила, что русский язык кажется россиянам простым и знакомым с детства, но на самом деле у него славная и долгая история. Она призвала отказаться от чрезмерного использования иностранной лексики.

Москалькова попросила жителей России всегда помнить «сладкое звучание родной речи» и пожелала, чтобы каждое их слово было наполнено счастьем и смыслом.