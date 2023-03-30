30 марта 2023, 07:32
Москалькова заявила, что России надо перенять опыт Европейского суда по правам человека
Омбудсмен Москалькова: России можно перенять опыт ЕСПЧ по системе компенсационных выплат
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова выступила с идеей заимствовать у Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) опыт системы компенсационных выплат. Об этом она заявила в интервью РИА «Новости».
По ее словам, компенсационно-восстановительные меры ЕСПЧ являются одними из наиболее эффективных. Речь идет о том, чтобы по решению Европейского суда человек получал выплаты, если было доказано допущенное в его отношении нарушение. Российская сторона в итоге платила ему компенсацию.
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«Мне кажется, очень важным было бы взять на вооружение и использовать тот инструментарий, который касается компенсационных выплат», — сказала она.
Москалькова добавила, что налогоплательщик участвует в создании фонда, которые содержит правоохранительную систему. Она отвечает за то, чтобы найти преступника и возместить причиненный ущерб.
«Вот в этом отношении, мне кажется, есть еще резерв для того, чтобы повысить правозащитный лифт», — подчеркнула омбудсмен.
Ранее Москалькова предложила сформировать координирующий орган по обмену гражданскими лицами с Украиной.
Суд
Татьяна Москалькова
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