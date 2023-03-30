Власть 30 марта 2023, 07:32 Москалькова заявила, что России надо перенять опыт Европейского суда по правам человека Омбудсмен Москалькова: России можно перенять опыт ЕСПЧ по системе компенсационных выплат Пресс-служба Кремля

Читать 360tv в

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова выступила с идеей заимствовать у Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) опыт системы компенсационных выплат. Об этом она заявила в интервью РИА «Новости».

По ее словам, компенсационно-восстановительные меры ЕСПЧ являются одними из наиболее эффективных. Речь идет о том, чтобы по решению Европейского суда человек получал выплаты, если было доказано допущенное в его отношении нарушение. Российская сторона в итоге платила ему компенсацию.

Реклама

«Мне кажется, очень важным было бы взять на вооружение и использовать тот инструментарий, который касается компенсационных выплат», — сказала она.

Москалькова добавила, что налогоплательщик участвует в создании фонда, которые содержит правоохранительную систему. Она отвечает за то, чтобы найти преступника и возместить причиненный ущерб.

«Вот в этом отношении, мне кажется, есть еще резерв для того, чтобы повысить правозащитный лифт», — подчеркнула омбудсмен.

Ранее Москалькова предложила сформировать координирующий орган по обмену гражданскими лицами с Украиной.