Москалькова заявила, что на Украине отказались от договоренностей по военнопленным

Украинский омбудсмен Людмила Денисова отказалась выполнить договоренности по оказанию помощи российским военнопленным. Такое заявление сделала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Она рассказала РИА «Новости», что поговорила по телефону с Денисовой и попросила о возможности посетить российских солдат, оказавшихся в плену. Москалькова пообещала оказывать помощь и плененным украинцам, которые будут находиться в местах лишения свободы на территории РФ.

«Однако на следующий день с ее стороны был размещен пост на Facebook, что договоренности быть не может, и сообщение было составлено в традиционных оскорбительных формах», — отметила российский омбудсмен.

Ранее Москалькова призвала украинскую коллегу остановить пытки в отношении российских военнопленных. Кроме того, она обратилась в Международный Красный Крест и Красный Крест на Украине. Омбудсмен попросила их сотрудников посетить россиян, оказавшихся в плену на украинской территории.