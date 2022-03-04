Москалькова заявила, что на Украине отказались от договоренностей по военнопленным
Омбудсмен Москалькова заявила, что на Украине отказались от решений по военнопленным
Украинский омбудсмен Людмила Денисова отказалась выполнить договоренности по оказанию помощи российским военнопленным. Такое заявление сделала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
Она рассказала РИА «Новости», что поговорила по телефону с Денисовой и попросила о возможности посетить российских солдат, оказавшихся в плену. Москалькова пообещала оказывать помощь и плененным украинцам, которые будут находиться в местах лишения свободы на территории РФ.
«Однако на следующий день с ее стороны был размещен пост на Facebook, что договоренности быть не может, и сообщение было составлено в традиционных оскорбительных формах», — отметила российский омбудсмен.
Ранее Москалькова призвала украинскую коллегу остановить пытки в отношении российских военнопленных. Кроме того, она обратилась в Международный Красный Крест и Красный Крест на Украине. Омбудсмен попросила их сотрудников посетить россиян, оказавшихся в плену на украинской территории.