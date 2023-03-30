30 марта 2023, 07:47
Москалькова выразила надежду на освобождение арестованных в Одессе россиян
Омбудсмен Москалькова заявила, что надеется на освобождение россиян, арестованных в Одессе
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова надеется на освобождение россиян, которых арестовали в Одессе. Об этом омбудсмен заявила в интервью РИА «Новости».
Она напомнила о сюжете, который многие видели, когда две российские девочки, сестры, оказались без попечения на территории Украины, в Одессе. По словам Москальковой, на глазах детей арестовали их отца и мать фактически за пророссийские настроения.
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«Очень надеемся, что, возможно, их освобождение на подобную категорию может состояться, но это, конечно, вопросы спецслужб», — отметила омбудсмен.
Ранее Москалькова предложила создать координационный орган для обмена гражданскими лицами с Украиной.
Она отметила, что Минобороны и спецслужбы России качественно работают по вопросам помощи оказавшимся в трудной ситуации военным и по теме пленных. Но уполномоченный по правам человека получает также запросы от обычных граждан об обмене.
Одесса
Татьяна Москалькова
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