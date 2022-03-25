Москалькова указала на отсутствие обращений от попавших в плен на Украине россиян

К уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой не поступали данные о мирных жителях России, которые могли бы находиться на Украине в плену. Данные о них распространяют западные и украинские средства массовой информации.

Омбудсмен заметила, что не получила ни одного подобного обращения. Ее слова привел ТАСС.

«Есть удерживаемые дальнобойщики, были моряки, которые попали в трудную жизненную ситуацию», — пояснила Москалькова.

В аппарате уполномоченного изучают сведения, которые публикуют на Украине и за рубежом, о попавших в плен.

«Мы эту тему сегодня глубоко изучаем, стараемся выяснить личности этих людей», — сказала омбудсмен.

На каждого попавшего в трудную жизненную ситуацию военнослужащего, добавила она, ведутся дела.

«Мы делаем все возможное, чтобы понять, что эти люди находятся в условиях, исключающих насилие и унижение человеческого достоинства», — отметила Москалькова.

Омбудсмен перенаправила в Минобороны РФ вопрос о числе российских военнослужащих, которые находятся в плену.

Накануне стало известно о втором обмене пленными между Россией и Украиной. Он прошел в формате «10 на 10».