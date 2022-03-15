Москалькова сообщила об угрозах в адрес родных российских военных

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что к ней обратились семьи пленных российских военных. Родные сообщили о поступающих в их адрес угрозах.

Она заявила, что российскую сторону очень беспокоит отношение к соотечественникам.

«Близкие и родные сообщают, что к ним применяются массовый шантаж и запугивания, в частности, их принуждают под страхом избиения и физической расправы над военнопленными выходить на антироссийские митинги», — сказала Москалькова. Слова приведены в ее Telegram-канале.

Ранее она обратилась к верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет, генеральному секретарю ОБСЕ Хельге Марии Шмид, председателю ОБСЕ Збигневу Рау, директору БДИПЧ ОБСЕ Маттео Мекаччи, комиссару Совета Европы по правам человека Дуне Миятович, генеральному секретарю Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич. Она попросила их о защите российских военнослужащих, которые попали в плен на Украине. Москалькова добавила, что также постоянно контактирует с Красным Крестом.