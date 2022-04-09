Москалькова сообщила о возвращении 32 дальнобойщиков из Украины

В Россию вернулись 32 водителя-дальнобойщика, которые удерживались на Украине. Об этом в своем Telegram-канале сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

«При участии института Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации произошёл обмен дальнобойщиками. Вернулись домой 32 российских водителя и 20 украинских, а также ряд граждан Беларуси», — написала омбудсмен.

Москалькова 25 марта сообщала, что шесть российских и шесть украинских дальнобойщиков смогли вернуться домой. При этом она добавила, что на украинской территории удерживается «большое количество наших дальнобойщиков».

Ранее, 24 марта, омбудсмен объявила об обмене пленными в формате 10 на 10. Также 11 российских моряков с затонувшего у Одессы гражданского судна обменяли на 19 украинских гражданских моряков со спасательного судна «Сапфир».

Также в начале апреля стало известно, что Россия и Украина провели обмен в формате 86 на 86 человек.

Омбудсмен подчеркивала, что условия содержания украинских пленных Россией строго соответствуют нормам международного права.