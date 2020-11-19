Москалькова: россияне поддерживают ограничительные меры

«Больше всего мы боимся, что заразится кто-то из близких. То есть даже меньше переживаем за себя, чем за родных», — отметила она.

Также никуда не исчезла боязнь остаться без работы и денег. Пугает еще и рост цен.

Москалькова напомнила, как в начале первой волны многие выступали за ужесточение карантинных мер. Теперь же граждане считают достаточными предпринятые ныне ограничения и не хотят повторения весеннего сценария.

«Вспомните, сколько негативных отзывов было о введении в Москве пропускной системы! Ведь люди считали ее не только малоэффективной и бесполезной, но и еще одним способом пополнения столичного бюджета», — пояснила уполномоченный по правам человека.

По словам Москальковой, общественные настроения не претерпели существенных изменений. В качестве примера он привела данные опросов. Они говорят, что большинство россиян с пониманием отнеслось к ограничениям. Собеседница издания признала присутствие некоторой степени недовольства. Однако оно обусловлено экономическим фактором: меры карантинного и ограничительного характера значительно сокращают возможности заработка.

В то же время россияне предлагают сохранить некоторые позитивные нововведения и после выхода из режима повышенной готовности. В первую очередь это онлайн-госуслуги, удаленка на учебе и работе, онлайн-концерты и спектакли, развитие волонтерского движения.