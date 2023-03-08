Власть 08 марта 2023, 04:02 Москалькова рассказала об изменениях Киевом условий обмена пленными Омбудсмен Москалькова: Киев согласился обменять 90 пленных вместо ранее оговоренных 160

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Украинская сторона изменила условия обмена пленными, вместо ранее оговоренных 160 человек Киев согласился отдать только 90. Об этом в Telegram-канале сообщала уполномоченный по правам человека России Татьяна Москалькова.

Омбудсмен отметила, что ранее с Киевом была достигнута договоренность об обмене пленными в формате «160 на 160», но в итоге Украина согласилась обменять только 90 человек.

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«Тем не менее очень важно, что переговорный процесс продолжается, мы боремся за каждого нашего парня», — написала Москалькова в мессенджере.

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Ранее о возвращении на родину 90 российских пленных сообщило Минобороны РФ. Самолеты Военно-транспортной авиации ВКС России доставят освобожденных в Москву, где они пройдут лечение и реабилитацию в ведомственных медучреждениях.

Следственный комитет России приступил к расследованию фактов жестокого обращения с российскими военными, попавшими в украинский плен. Россиян содержали в украинском лагере «Запад-1» на холоде без теплой одежды, что привело к ухудшению здоровья.