Москалькова призвала Красный Крест помочь российским военнопленным

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась в Международный Красный Крест и Красный Крест на Украине. Она призвала организации посетить российских военных, которые оказались в плену.

По поводу оказания помощи военнопленным Москалькова обратилась в Красный Крест, об этом она сама рассказала в беседе с РИА «Новости». Есть два офиса организации, заметила омбудсмен, — это Международный Красный Крест в Женеве и Красный Крест на Украине.

«Я прошу Красный Крест посетить тех пленных, о которых мне написали родственники, а также всех остальных попавших в плен, чтобы оказать им помощь и сообщить об их состоянии здоровья и о том, соблюдаются ли международные нормы и принципы при их содержании в местах несвободы», — заявила уполномоченный по правам человека в России.

До этого Москалькова направила обращение комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет, в котором рассказала об участившихся провокациях и использования мирных жителей в качестве живого щита со стороны ВСУ. Москалькова отметила, что мирное население не должно страдать, а тем более использоваться, как живой щит.