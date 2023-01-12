Власть 12 января 2023, 11:46 Москалькова опровергла сообщения об открытии гуманитарных коридоров для раненых военных Омбудсмен Москалькова: речи об открытии гумкоридора между Россией и Украиной пока не идет Омбудсмен Москалькова Татьяна / Telegram

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Уполномоченные по правам человека России и Украины на встрече в Турции не поднимали вопрос о создании гуманитарных коридоров для раненых. Об этом заявила российский омбудсмен Татьяна Москалькова, сообщил ТАСС.

«Идея гумкоридоров у нас с Лубинцом (омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец — прим. ред.) не обсуждалась. Какого-либо разговора о создании коридора, о котором говорил президент [Турции], — да, он такую инициативу высказал — у нас не было», — подчеркнула она.

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Москалькова добавила, что при беседе с турецким омбудсменом этот вопрос также не обсуждался. Ранее врио главы ДНР Пушилин заявил, что сообщения украинских СМИ об открытии гумкоридора между Россией и Украиной являются дешевым спектаклем.

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Москалькова и Лубинец встретились накануне в Анкаре. Российский омбудсмен во время переговоров попросила украинского коллегу помочь с организацией поездки украинцев в Россию, которые хотят там навестить своих родственников.