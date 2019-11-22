Москалькова обратилась к Слуцкому, чтобы тот избавил крымчан от преследования Украины

С этим призывом Москалькова обратилась к главе комитета Госдумы по международным делам Леониду Слуцкому на заседании комитета «О ситуации с нарушением прав и законных интересов россиян и соотечественников за рубежом». Такое давление на россиян, по ее словам, «является несправедливым, незаконным и, с точки зрения международного права, вопиющим случаем». Омбудсмен отметила, что некоторые люди «даже не знают, что в отношении них возбуждено уголовное дело».

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Кроме того Москалькова заявила о необходимости составления полного списка граждан РФ, которые находятся в иностранных тюрьмах.

Омбудсмен указала, что работа по освобождению россиян ведется совместно со спецслужбами, с вице-премьером РФ Дмитрием Козаком, помощником президента России Владиславом Сурковым, полпредом РФ в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борисом Грызловым. Также она надеется на помощь верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет и комиссара Совета Европы по правам человека Дуни Миятович.

Слуцкий отметил необходимость отлаженной системы помощи россиянам, оказавшимся в беде за границей.

«Сегодняшняя Россия, мы уверены, обязана иметь такую систему, иметь некую схему действий для помощи тем, кто, к большому сожалению, — а сегодня их очень и очень немало — оказались в непростой ситуации за пределами страны», — признал депутат.

Ранее Москалькова сообщила, что получено более тысячи обращений россиянок из Сирии, а также просьб о помощи 115 граждан РФ за рубежом.

На данный момент заключены 18 соглашений между омбудсменами РФ и других стран, в том числе Ирана, Турции, Казахстана, Киргизии и Греции.