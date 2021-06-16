Москалькова обратилась к прокурору Чечни ради вывезенной из Дагестана женщины

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что послала запрос прокурору Чечни. Он попросила доложить о ситуации с поиском вывезенной из кризисного центра в Махачкале женщины.

Об этом Москалькова сказала журналистам. Ее слова процитировало РИА «Новости».

«Вчера я послала запрос прокурору Чеченской Республики с тем, чтобы он сообщил о реальной ситуации, и если она подтверждается, то какие меры предпринимаются в Чеченской Республике», — отметила она.

Правозащитница Светлана Анохина 10 июня заявила, что в кризисную квартиру группы «Марем» в Махачкале приехали правоохранители из Чечни и Дагестана. В помещении находились несколько женщин, в том числе Халимат Тарамова — ранее она сообщила, что покинула Чечню из-за побоев и угроз. С таким отношением девушка столкнулась из-за нетрадиционной сексуальной ориентации.

Правоохранители задержали всех девушек. Власти Чечни сообщили, что Халимат Тарамову пытались похитить провокаторы, которые работают в интересах западных стран. Министр республики по национальной политике Ахмед Дудаев подчеркнул, что эту попытку удалось пресечь.

«Речь идет о Халимат Тарамовой — о девушке, которая имеет проблемы со здоровьем, которая на протяжении последних лет регулярно проходила лечение в наших поликлиниках. Все это зафиксировано и ни для кого не является секретом. Но даже данные факты не останавливают провокаторов, представителей так называемой пятой колонны в России в попытке достичь каких-то своих подлых целей», — подчеркнул он.

Уполномоченный по правам человека в Чечне Нурди Нухажиев встретился с девушкой, которая вернулась домой. Она заявила, что не помнит, как попала в Дагестан. Тарамова подчеркнула, что сейчас находится в окружении родственников, которые не оказывают на нее никакого давления, а поддерживают и успокаивают. Жалоб на действия правоохранителей, по словам Нухажиева, у нее тоже нет.