Москалькова напомнила, зачем Россия начала спецоперацию

В России призвали участников протестных акций наконец понять, зачем началась спецоперация на Украине. Власти страны пошли на это, чтобы защитить всех от ядерной войны.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в интервью RT подчеркнула, что лишать человека права на свободу слова нельзя.

«Другое дело — в восприятии того, что происходит, понимания того, что делает наша страна и зачем. <…> Для того, чтобы защитить всех остальных от ядерной войны в первую очередь», — сказала омбудсмен.

В случае задержания участников акций уполномоченный по правам человека, по словам Москальковой, не должен оставаться в стороне.

«Я должна быть на стороне закона и соблюдения прав человека. Если человек нарушил это право и не соблюдал процедур, то вопрос, в какой мере эти процедуры были нарушены», — пояснила она.

Каждый случай административного наказания для участников акций Москалькова назвала индивидуальным и рассказала, что общается с задержанными.

«Если я получаю сигналы, что во время задержания причинили вред, еду и нередко убеждаюсь в обратном», — заключила омбудсмен.

Ранее она рассказала о первом обмене военнопленными между Россией и Украиной.