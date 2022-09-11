Рост числа избирателей отметили в Москве в воскресенье | 360°

Власть 11 сентября 2022, 09:41 Поделиться Telegram

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Viber Рост числа избирателей отметили в Москве в воскресенье Глава штаба по наблюдению за выборами в Москве Ковалев отметил прирост голосующих РИА «Новости»

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Наблюдатели в Москве отметили увеличение числа избирателей в воскресенье. Об этом сообщил глава общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2022 году Вадим Ковалев, передало РИА «Новости».

«И понятно почему: сегодня у москвичей последний шанс в этом избирательном цикле выбрать своего муниципального депутата», — отметил он.

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Ковалев добавил, что штаб разбирает различные мелкие инциденты. Например, на одном избирательном участке комиссия не пустила наблюдателя с рюкзаком. Глава штаба подчеркнул, что рюкзак без логотипов и слоганов партий не должен быть проблемой.

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Ранее глава Федерального центра информатизации при Центральной избирательной комиссии России Александр Сокольчук сообщил, что результаты дистанционного электронного голосования в регионах опубликуют на сайте ЦИК РФ в ночь на понедельник.

Выборы различного уровня проходят в России с 9 по 11 сентября в 82 регионах. Всего проведут 4,7 тысячи избирательных кампаний регионального и местного уровней. В 14 регионах страны пройдут прямые выборы губернаторов.

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