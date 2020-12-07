Мошеннические объявления о компенсациях из-за COVID-19 появились в Сети

Депутат Госдумы Антон Горелкин нашел в интернете объявления мошенников о выплате компенсации на фоне ситуации с коронавирусом. По его словам, на баннере использованы образы Владимира Путина и Михаила Мишустина.

«Наткнулся в Google на рекламу компенсационных выплат для россиян. На баннере были Владимир Путин и Михаил Мишустин. Чтобы государство рекламировали через рекламный сервис Google, да еще с портретами первых лиц страны… Оказалось, конечно, мошенничество», — написал Горелкин в своем Telegram-канале.

По его словам, он впервые столкнулся с подобного рода мошенническими схемами в жизни четыре года назад. Тогда к парламентарию стали обращаться пенсионеры. Они рассказывали, как их обманули. В регионах открывались организации, которые сообщали пожилым россиянам о неких деньгах. Их должны были выплатить пенсионерам ПФР и ФНС, но власти от них якобы скрыли эту информацию.

Такие компании предлагали людям помочь с оформлением документов, с которыми можно будет получить выплату от государства. Мошенники брали с пожилых людей по десять тысяч рублей «за выдуманную бумажку».

Горелкин отметил, что подобные аферы сейчас проделывают в Сети. Причем аферисты активно пользуются рекламными сообщениями.

«Таргетинг настроен максимально широко у них, даже я в него попал. Мне непонятно, почему это никого не волнует? Ведь уже не просто людей обманывают, а подрывают общественное доверие к государству и президенту», — заявил депутат.

Он задался вопросом, почему правоохранители бездействуют. Горелки уже направил запросы в МВД, ФАС и Роскомнадзор.