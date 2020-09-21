Мосгорсуд разрешил обвинить Фургала в убийстве Зори

«Постановление Басманного суда от 31 июля 2020 года оставить без изменения», — заявил судья.

Мосгорсуд признал законным решение, которое принял нижестоящий суд. Речь идет об отмене постановления хабаровской прокуратуры, которое она вынесла в 2005 году. Ведомство закрыло уголовное преследование Фургала по делу об убийстве Зори «в связи с отсутствием доказательств».

В начале сентября СК уже предъявил бывшему губернатору Хабаровского края это постановление, не дожидаясь решения Мосгорсуда. Теперь Фургала официально обвиняют в совершении преступлений по трем эпизодам: в организации убийств предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова, а также в покушении на бизнесмена Александра Смольского.

По данным источника агентства, знакомого с ходом расследования, показания о возможной роли Фургала в убийстве Зори дали предполагаемые исполнители.

Экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали 9 июля, а затем поместили под стражу в Москву. Если суд вынесет ему приговор до истечения сроков давности преступлений (до конца 2020 года), Фургалу грозит пожизненное заключение. Если к тому моменту, как суд вынесет приговор, пройдет более 15 лет с момента убийства, экс-губернатору уже нельзя будет назначить максимальное наказание.