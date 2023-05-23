Власть 23 мая 2023, 19:17 Мосгордума объявит выборы мэра и уйдет на каникулы Мосгордума проведет заседания 31 мая и 7 июня, где назначит выборы мэра Unsplash

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Депутаты Московской городской думы соберутся на пленарные заседания 31 мая и 7 июня. На одной из встреч им предстоит обсудить выборы мэра, сообщил ТАСС.

По закону мэрские выборы необходимо объявить за 90-100 дней до единого дня голосования, который в этом году придется на 10 сентября. Поэтому депутатам Мосгордумы надо назначить голосование не ранее 2 июня и не позднее 12 июня. Ориентировочно они сделают это на заседании седьмого числа.

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Решение Мосгордумы вступит в силу после опубликования соответствующего документа. Затем ожидаются партийные конференции, на которых и пройдет выдвижение кандидатов.

«Обычно в конце мая и начале июня столичные парламентарии уходят на каникулы, которые длятся три-четыре месяца», — добавил ТАСС.

Ранее «Единая Россия» подтвердила выдвижение Сергея Собянина на новый срок мэра от партии. Кандидатом от КПРФ может стать 34-летний внук бессменного лидера коммунистов — Леонид Зюганов.