Морщакова объявила об уходе из состава СПЧ
Российский юрист, судья Конституционного Суда в отставке Тамара Морщакова заявила, что выходит из состава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Об этом сообщил сайт RT со ссылкой на собственный источник.
Инсайдер рассказал, что сегодня, 21 октября, Тамара Морщакова вышла из СПЧ.
По словам источника, президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым также отправил в отставку главу СПЧ Михаила Федотова. Его должность займет секретарь Общественной палаты Валерий Фадеев.