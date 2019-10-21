Морщакова объявила об уходе из состава СПЧ

Инсайдер рассказал, что сегодня, 21 октября, Тамара Морщакова вышла из СПЧ.

По словам источника, президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым также отправил в отставку главу СПЧ Михаила Федотова. Его должность займет секретарь Общественной палаты Валерий Фадеев.