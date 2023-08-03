03 августа 2023, 16:42
Мордовия официально утвердила штрафы за пропаганду абортов
Правительство Мордовии: штрафы за пропаганду абортов составят до 200 тысяч рублей
В Мордовии приняли закон о запрете склонения женщин к абортам. Сумму административной ответственности за нарушение озвучили в официальном Telegram-канале правительства республики.
Штрафы за пропаганду абортов составят от пяти до 10 тысяч рублей для физлиц, для юридических — от 100 до 200 тысяч рублей.
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Склонением к прерыванию беременности признали принуждение, уговоры, предложение, подкуп, а также обман или выдвижение требований. Единственным исключением стали медицинские показания к аборту.
«Никто не вправе посоветовать прервать беременность, манипулировать и угрожать женщинам в ожидании ребенка», — указали в сообщении.
Ранее в Госсобрание Мордовии назвали причины принятия закона об абортах. В число факторов вошли негативное влияние на репродуктивное здоровье, а также низкий рост рождаемости в республике.
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