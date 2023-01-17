Власть 17 января 2023, 13:13 Мораторий на смертную казнь не отменят даже для регионов России в военном положении Сенатор Клишас: военное положение не дает исключения для моратория на смертную казнь РИА «Новости»

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В Конституции России не предусмотрели исключений для соблюдения моратория на смертную казнь. Действие военного положения не даст новым регионам право применять этот вид наказания, заявил в своем Telegram-канале председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

«Военное положение в регионе не может являться основанием для отмены на его территории моратория на смертною казнь», — написал он.

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Сенатор заметил, что таких исключений нет ни в основном законе государства, ни в решениях Конституционного суда. Клишас подчеркнул, что мораторий на смертную казнь должны соблюдать все регионы России, в том числе новые — Запорожская и Херсонская области, Донецкая и Луганская народные республики.

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Временно исполняющий обязанности главы Запорожской области Евгений Балицкий заявил журналистам, что поддерживает введение смертной казни. По его мнению, она нужна в случае особенно жестоких преступлений. Чиновник признал, что при этом важно выносить приговоры максимально объективно.