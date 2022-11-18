Власть 18 ноября 2022, 17:10 Мораторий на смертную казнь для военных преступников предложили отменить Глава ЛДПР Слуцкий: жестокость бойцов ВСУ достойна применения к ним смертной казни Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Бойцы ВСУ, устроившие расправу над российскими пленными, продемонстрировали максимальную жестокость, заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. По его словам, за совершенные действия украинских военных следует наказывать смертной казнью, сообщил ТАСС.

Парламентарий добавил, что следует установить подлинность видеозаписи с расстрелом российских военнопленных. Он напомнил, что в России с 1996 года ввели мораторий на смертную казнь.

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«Такую жестокость, которую мы видели, иначе диагностировать нельзя, как достойную именно такого приговора», — отметил председатель думского комитета по международным делам.

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В пресс-службе ЛДПР сообщили, что после публикации скандального видео в повестку российского законодательства необходимо вернуть вопрос о возобновлении применения казни к военным преступникам. Там добавили, что за совершение подобны действий преступники не имеют права на снисхождение.

Военный журналист Алексей Борзенко предположил, что ВС России возьмут на заметку80-ю десантно-штурмовую бригаду ВСУ, предположительно бойцы которой устроили расправу над пленными. По его мнению, военных из этого подразделения перестанут брать в плен, а начнут уничтожать.