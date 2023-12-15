Власть 15 декабря 2023, 16:00 Мораторий на проверки бизнеса в России продлили до конца 2024 года Правительство России продлило мораторий на проверки бизнеса до конца 2024 года Freepik

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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о продлении моратория на проверки бизнеса до конца 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

На заседании кабмина 15 декабря Мишустин отметил, что мораторий хорошо себя зарекомендовал. Эта мера позволила почти в пять раз уменьшить количество проверок по сравнению с 2019 годом, сказал премьер-министр.

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«Бизнес смог больше ресурсов направить на выполнение своих текущих задач, а также на расширение проектов и освоение новых рынков сбыта», — обратил внимание председатель правительства.

Продлить действующий мораторий на проверки бизнеса поручил президент Владимир Путин. Глава государства напомнил, что необходимо сохранить исключение для объектов высокого риска. К ним относятся социальные, промышленные объекты, а также отдельные виды деятельности, отличающиеся максимальным или близким к нему риском причинения вреда.