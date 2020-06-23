Моногородов должно стать больше. Госдума предложила расширить список

«Нынешний перечень из 321 моногорода сформировался еще шесть лет назад. Сегодня регионы могут заявить о необходимости каким-то городам присвоить статус монопрофильного. Думаю, что их количество может вырасти на треть», — заявил зампред комитета Госдумы по экономполитике, координатор проекта «Единой России» «Локомотивы роста» Денис Кравченко.

Именно эта партия направила в регионы письмо с просьбой дать информацию о городах, которые можно включить в перечень. Они смогут рассчитывать на госфинансирование. Это касается населенных пунктов, у которых есть признаки монозависимости.

Фонд развития моногородов готов работать с новыми территориями и распространить на них все возможные меры поддержки. Об этом рассказала генеральный директор организации, заместитель председателя ВЭБ.РФ Ирина Макиева. При этом федеральной поддержкой обеспечат города с определенной численностью населения. Ее определит правительство, уточнила Макиева.

Сейчас моногородом считается населенный пункт, созданный при градообразующем предприятии.