Эксклюзив 10 августа 2023, 13:32 Моментальную работу экстренных служб и властей на месте взрыва в Сергиевом Посаде отметили в Госдуме Депутат Пахомов: власти Подмосковья, экстренные службы быстро сработали в Сергиевом Посаде

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Власти и экстренные службы оперативно и профессионально сработали после взрыва в Сергиевом Посаде. Также быстро отреагировали и врачи. Никакой паники среди населения не было. Такое мнение высказал председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов в своем Telegram-канале.

«Первое. Это не диверсия, не подрыв, ничего туда не „прилетало“. Перечень возможных причин понятен, правоохранительные органы работают. Как только будут выводы, информация тут же появится», — написал он.

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Пахомов поблагодарил общественность за то, что не было паники. Хотя некоторые люди все-таки говорили о ракетах и самолетах, «жутких последствиях от выбросов от химии до урана». Знакомая парламентария даже вспомнила, что видела в небе за несколько дней до этого красный шар, и связала этот факт со случившимся.

Также депутат отметил профессиональную работу экстренных служб и властей.

«Работа на месте была налажена моментально. <…> Губернатор Андрей Воробьев был на месте уже практически через час и провел в городе почти половину дня», — подчеркнул он.

Пахомов не обошел стороной и врачей, которые профессионально и оперативно отреагировали на ситуацию. Сейчас они продолжают помогать пострадавшим.

По его словам, жители Сергиева Посада вели себя не менее достойно — они привозили раненых в больницу, направляли еду спасателям. Он пообещал, что в ближайшее время специалисты обсудят вопросы безопасности на промышленных объектах, особенно их нахождение около социальных объектов и жилых домов. Депутат пообещал, что всем пострадавшим окажут необходимую помощь.

Взрыв на территории завода в Сергиевом Посаде произошел 9 августа. В результате него погибла женщина, еще несколько десятков получили ранения. По последним данным, пропавшими без вести считают 12 человек.