«Момент настал». Путин анонсировал изменение всей законодательной базы России

Президент России Владимир Путин во время заседания по принятым поправкам к Конституции попросил рабочую группу продолжить совместную деятельность и в будущем. Ведь впереди Россию ждет изменение всей законодательной базы.

Заниматься проработкой новых законов по принятым поправкам удобнее всего будет уже сформированной рабочей группе. Поэтому ее президент попросил не расходиться.

Рабочая группа также может взять на себя и мониторинг всех аспектов законотворческой деятельности. По его словам, вся законодательная база полностью должна соответствовать изменениям в основном законе страны.

«Было очевидно, что, если граждане поддержат поправки, потребуется серьезная, масштабная законотворческая работа, и этот момент настал», — заявил на встрече Путин.

Ранее сопредседатель рабочей группы по внесению поправок в Конституцию Павел Крашенинников заявил, что в России в ближайшее время изменят около 100 федеральных законов.