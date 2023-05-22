Власть 22 мая 2023, 01:03 «Молодец какой». Захарова иронично ответила Зеленскому на сравнение Хиросимы с Артемовском Захарова возложила ответственность за Артемовск и Хиросиму на Белый дом РИА «Новости»

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на слова президента Украины Владимира Зеленского, сравнившего Хиросиму и Артемовск. Пост она опубликовала в своем Telegram-канале.

«Молодец какой, ведь и то, и другое устроил Белый дом», — написала она.

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Во время выступления на саммите G7 Зеленский сравнил пострадавшую от американской ядерной бомбы Хиросиму с Артемовском. Он отметил, что, то же самое будет и в других городах.

Ранее президент США Джо Байден высказался о ситуации в Артемовске. По его слова, украинским военным удалось бы изменить сценарий боев, даже если бы у них были в распоряжении самолеты F-16.

Россия взяла под контроль Артемовск 20 мая. Президент России Владимир Путин поздравил с этим штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» и ВС РФ, которые прикрывали фланги. Лидер Украины не захотел признавать, что ВСУ потеряли Артемовск, который был стратегически важным объектом для армии.

Киевский режим, несмотря на поддержку коллективного Запада, во многом уступает России, отмечала ранее Захарова. США и их союзники много раз обсуждали возможность поставки Украине истребителей F-16.