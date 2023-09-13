Власть 13 сентября 2023, 14:33 Молдавии пообещали ответ на высылку главы «Sputnik Молдова» Захарова: Россия ответит на высылку главы «Sputnik Молдова» Денисова из Молдавии РИА «Новости»

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Российская Федерация примет ответные меры после того, как Молдавия выдворила из страны руководителя «Sputnik Молдова» Виталия Денисова. На это указала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ее слова привели на официальном сайте внешнеполитического ведомства.

Захарова отметила, что молдавские власти взяли курс на искоренение неугодных источников информации и подавление каких-либо проявлений инакомыслия. Такие действия «приобретают все более гротескные формы», отметила она.

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«Требуем от профильных международных структур дать надлежащую оценку действиям властей Молдавии. Что касается наших ответных мер, то они обязательно последуют», — сказала дипломат.

Ранее стало известно, что Молдавия решила выслать Денисова из страны. Причиной назвали якобы исходящую от руководителя «Sputnik Молдова» угрозу национальной безопасности республики. Журналисту запретили въезд в это государство на 10 лет.