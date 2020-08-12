«Моя позиция — не трогать журналистов». Глава МВД Белоруссии обратился к силовикам
В Теlеgrаm-канале Ольги Чемодановой, пресс-секретаря МВД Белоруссии, появилось обращение Юрия Караева к своим подчиненным.
Моя принципиальная позиция — журналистов не трогать! Кроме случаев, где они становятся между нарушителями и силами правопорядкаЮрий Караев.
Также в сообщении отмечается, что глава МВД советует беречь свое здоровье всем журналистам, освещающим остановку в стране, и избегать незаконных протестных акций, где их могут ранить.
По словам представителя пресс-службы, сотрудники правоохранительных органов с уважением относятся к работе журналистов. Она отметила, что всех представителей СМИ, которых по каким-то причинам задержали, отпускают без составления протоколов.
Ранее в пресс-службе Белоруссии заявили, что в ходе протестных акций силовикам пришлось стрелять на поражение. По предварительным данным, ранен один человек.