Глава МВД Белоруссии Юрий Караев призвал силовиков не трогать журналистов, кроме тех случаев, где они являются правонарушителями. Он отметил, что это его принципиальная позиция.

В Теlеgrаm-канале Ольги Чемодановой, пресс-секретаря МВД Белоруссии, появилось обращение Юрия Караева к своим подчиненным.

Моя принципиальная позиция — журналистов не трогать! Кроме случаев, где они становятся между нарушителями и силами правопорядка Юрий Караев.

Также в сообщении отмечается, что глава МВД советует беречь свое здоровье всем журналистам, освещающим остановку в стране, и избегать незаконных протестных акций, где их могут ранить.

По словам представителя пресс-службы, сотрудники правоохранительных органов с уважением относятся к работе журналистов. Она отметила, что всех представителей СМИ, которых по каким-то причинам задержали, отпускают без составления протоколов.

Ранее в пресс-службе Белоруссии заявили, что в ходе протестных акций силовикам пришлось стрелять на поражение. По предварительным данным, ранен один человек.