Шифрование российских интернет-сайтов могут запретить

Минцифры РФ предложило запретить протоколы шифрования, которые позволяют скрывать имя (идентификатор) интернет-страницы или сайта, чтобы дать возможность властям контролировать их содержимое, а также помешать киберпреступникам атаковать пользователей.

Об этом сказано в разработанных ведомством поправках к закону «Об информации, информационных технологиях и о защите информации. В Минцифре предложили наказывать нарушение запрета блокировкой ресурса в течение одного рабочего дня.

Как уточнила газета «Ведомости», обычно эти протоколы интернет-ресурсы используют для защиты пользователей от кибермошенников. Министерство хочет таким образом препятствовать распространению в Сети противоправной информации. Шифрование снижает эффективность использования действующих систем фильтрации.

Технический директор компании Qrator Labs Артем Гавриченков заявил изданию, что законопроект станет логичным продолжением закона о блокировке сайтов, которые обходят фильтры Роскомнадзора с помощью протоколов шифрования. Поправки могут заставить работать уже существующий закон.

В интернет-браузерах сайты без протокола шифрования помечаются как ненадежные. В частности, такая отметка стоит на kremlin.ru в Google Chrome. Гавриченко отметил, что не очень понимает, что авторы поправок хотят предложить взамен и как хотят защищать пользователей.

Директор Ассоциации интернета вещей Андрей Колесников назвал инициативу непонятной и сравнил с запретом математики. По его мнению, протоколы шифрования только повышают безопасность и защищенность интернета.

Ранее сообщалось, что у 84% российских компаний обнаружены уязвимости IT-систем.