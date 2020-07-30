Пособия по безработице могут увеличить
Как сообщает газета «Известия», ФНПР предложила поднять минимальную оплату по безработице до прожиточного минимума, а максимальные выплаты довести до средней зарплаты, относительно показателей в регионе. Отмечается, что в каждом субъекте эти значения будут разные. Разброс пособий составит от 12 тысяч до 51 тысячи рублей.
«Все предложения по вопросу определения размеров пособия по безработице на 2021 год, в том числе предложения ФНПР, будут тщательно изучены», — заявили в пресс-службе Минтруда.
При этом в министерстве отметили, что выплаты по безработице «не спроектированы, как постоянная замена трудовых доходов». По словам ведомства, это поддержка россиян на время поиска работы.
Также в Минтруде напомнили, что в этом году уже повышали размеры пособий. Сейчас выплаты составляют: минимальные — 4,5 тысячи, а максимальные — 12,1 тысяча рублей.
Ранее правительство одобрило выделение средств на выплаты пособий россиянам, потерявшим из-за коронавируса работу. Для этого выделят около 20 миллиардов рублей.