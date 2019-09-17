«Могут ли они вернуться в спорт?»: Кокорина и Мамаева пригласят на заседание в ГД

«Не пить и не буянить»: Мамаева и Кокорина после освобождения ждут ограничения Подробнее

Депутат объяснил, что приглашение в Госдуму станет поддержкой для спортсменов после их заключения. По его словам, футболисты год провели без профессиональных тренировок. Между тем карьера в этом виде спорта весьма непродолжительна, существует большая конкуренция в виде более молодых спортсменах. Их планируют пригласить в Госдуму в конце октября — начале ноября.

«Придут они или нет — сложно сказать. У них сейчас будет непростой период — сначала реабилитация, интеграция обратно в общество. Я не знаю, смогут ли они вернуться в спорт, потому что почти год для них прошел без тренировок. Кто бы ни показывал нам ролики, как они играют в футбол в тюрьме, — это совершено не то», — объяснил Свищев.

Он уверен, что произошедшее с Кокориным и Мамаевым послужило им «хорошей школой». Однако теперь они могут стать хорошим примером для молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации или столкнувшейся с определенными сложностями. По его словам, «путь исправления» Кокорина и Мамаева и их история являются показательным примером.

«Общество им помогло, государство поверило — отсидели меньший срок. Это говорит о том, что им доверяют, и доверие они заслужили, в том числе своим трудом в местах лишения свободы<...> Решение суда говорит о том, что у нас нет и не должно быть неприкасаемых. Какой бы ты ни был — заслуженный, великий, красивый или богатый, ты несешь ответственность за свои поступки», — добавил Свищев.

Кокорина и Мамаева признали виновными в двух драках осенью 2018 года. Они напали на водителя ведущей Первого канала, а через несколько часов на главу департамента Минпромторга Дениса Пака. 17 сентября текущего года футболистов досрочно освободили из белгородской ИК-4 из-за хорошей характеристики.