Могилу Ельцина поддерживают в хорошем состоянии

Ельцин умер 12 лет назад, но его деятельность на руководящем посту до сих пор вызывает неоднозначную реакцию в обществе. Во время отпевания патриарх Московский Алексий II сказал, что «когда-нибудь история даст почившему беспристрастную оценку».

Могила первого президента РФ сейчас находится в «идеальном состоянии», отметило издание.

«В настоящий момент могила Бориса Ельцина находится в идеальном состоянии, что означает то, что о нем не забывают», — написало агентство.

Посетители кладбища сейчас чаще всего спрашивают, как найти могилы Ельцина или бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова.

Ельцин скончался 23 апреля 2007, ему было 76 лет. Он умер из-за нарушения функций многих внутренних органов, вызванного заболеванием сердечно-сосудистой системы. Первого президента России отпевали в храме Христа Спасителя в ночь на 25 апреля. Тогда кафедральный собор был открыт, чтобы все желающие могли попрощаться с Ельциным.

С именем Ельцина связывают распад СССР, становление демократии, свободы слова, снос дома Ипатьева в Екатеринбурге.