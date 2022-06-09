Запад пытается обвинять Россию во всех своих бедах, в том числе и в инфляции, пытаясь скрыть свои собственные промахи в экономике, заявил президент РФ Владимир Путин. Он обратил внимание, что недавно с таким обвинением выступил лидер США Джо Байден.

«На нас пытаются списать инфляцию энергетическую, нашими именами называют, на Россию все списывают, пытаясь прикрыть свои собственные системные ошибки в этой сфере», — подчеркнул глава государства в эфире программы «Москва. Кремль. Путин».

Президент США ранее заявил, что стремительный рост цен в стране в марте произошел именно по вине России. В марте потребительские цены в США подскочили на 8,5%, а годовой показатель инфляции побил рекорд декабря 1981 года.

В своих выступлениях Байден называет инфляцию «путинской», стремясь снять с себя ответственность за происходящее, написала kp.ru.