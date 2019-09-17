Мобильные лаборатории безопасности запустили для детей в 39 регионах России

Изучать ПДД с малых лет. Автогородок для школьников открыли в Солнечногорске Подробнее

Старший инспектор отдела пропаганды и профилактики детского дорожного травматизма Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России полковник полиции Ольга Позднякова объяснила, что правилам дорожного движения детей обучают в школах и детских садах. Однако в учебных заведениях не хватает времени для детального изучения безопасного поведения на дорогах. Кроме того, в школах дети получают только теоретические знания, однако не все дети имеют возможность отрабатывать практические навыки. Для этого и создали проект «Лаборатория безопасности».

Эти лаборатории представляют из себя ярко-оранжевые микроавтобусы. Они оснащены специальным оборудованием, позволяющем превратить любую площадку в шоссе, салон автомобиля, велодорожку или в оживленный перекресток со светофорами и дорожной разметкой. Таким образом, преподаватели отрабатывают с детьми ситуации, которые могут возникнуть на дороге. Занятия проводят для трех возрастных категорий: пяти — восьми лет, девяти — 13 и 14 — 16 лет.

Президент экспертного центра «Движение без опасности» Наталья Агре сообщила, что в разработке обучающей программы приняли участие эксперты центра, специалисты из Госавтоинспекции, педагоги контраварийного вождения, а также психологи.

«Мы рассказываем детям, как обезопасить себя на дороге. И учим в игровой форме, например, как оборудовать свой велосипед, чтобы он был заметным. Моделируем различные ситуации, большая часть обучения проходит в реальных условиях», — рассказала Агре.