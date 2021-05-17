Мобильные аварийные бригады появятся в Петербурге во время проведения ПМЭФ-2021

На время проведения Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в городе будут работать мобильные аварийные бригады. Они появятся во всех организациях, которые заняты содержанием домов и дорог, зеленых зон и остальной инфраструктуры. Такое поручение дал вице-губернатор Санкт‑Петербурга Николай Бондаренко, сообщила городская администрация.

Также Бондаренко поручил подготовить технику и назначить круглосуточное дежурство и дежурные линии связи.

Чиновник повторно оценил инфраструктуру в пяти районах города, по которым пройдет маршрут ПМЭФ-2021.

Главы районных администраций отчитались о ходе месячника по благоустройству. Вице-губернатор отметил, что все улицы и зоны зеленых насаждений очищены и приведены в порядок после зимы.

Также коммунальщики отмыли остановки, витрины и другие конструкции. Садовники завершают работы по высаживанию деревьев и цветов и готовятся к покосу газонов.

«Поставленные на месяц задачи на просмотренных сегодня участках выполнены. Коммунальным службам города теперь необходимо поддерживать эти территории в порядке», — сказал вице-губернатор.

Бондаренко также призвал привести в порядок откосы вдоль железнодорожных путей, которые находятся на содержании РЖД.