    26 мая 2020, 21:04

    Власти Москвы готовы обеспечить безопасное мобильное голосование

    Арина Гудилова

    Столица обладает достаточными технологиями для того, чтобы обеспечить безопасное голосование. У Москвы уже был такой опыт.
    Власти Москвы готовы обеспечить безопасное мобильное голосование

    Об этом заявил руководитель департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко на конференции «ЦИПР», пишут РИА «Новости».

    «Я думаю, технологий достаточно, слишком много советчиков и мало реальных реализаторов. <…> Все будет безопасно», — сообщил он.

    Он напомнил, что в ранее в столице уже был опыт проведения онлайн-голосования. Такой формат применяли при выборах в Мосгордуму.

    «Я абсолютно уверен, что мы придем к тому, что будут юридически значимые дополнительные возможности. <…> Сейчас такие истории, с учетом принятого федерального закона, могут появиться снова», — заявил Лысенко.

    13 сентября пройдет голосование по поправкам в Конституцию.

    23 мая Владимир Путин подписал закон, разрешающий проводить голосование дистанционно. Он позволяет россиянам, которые в этот день не смогут проголосовать по месту жительства, сделать свой выбор на цифровых избирательных участках.