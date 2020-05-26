Власти Москвы готовы обеспечить безопасное мобильное голосование

Столица обладает достаточными технологиями для того, чтобы обеспечить безопасное голосование. У Москвы уже был такой опыт.

Об этом заявил руководитель департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко на конференции «ЦИПР», пишут РИА «Новости».

«Я думаю, технологий достаточно, слишком много советчиков и мало реальных реализаторов. <…> Все будет безопасно», — сообщил он.

Он напомнил, что в ранее в столице уже был опыт проведения онлайн-голосования. Такой формат применяли при выборах в Мосгордуму.

«Я абсолютно уверен, что мы придем к тому, что будут юридически значимые дополнительные возможности. <…> Сейчас такие истории, с учетом принятого федерального закона, могут появиться снова», — заявил Лысенко.

13 сентября пройдет голосование по поправкам в Конституцию.

23 мая Владимир Путин подписал закон, разрешающий проводить голосование дистанционно. Он позволяет россиянам, которые в этот день не смогут проголосовать по месту жительства, сделать свой выбор на цифровых избирательных участках.