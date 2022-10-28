Мобилизованных предложили защитить от судебного преследования | 360°

Власть 28 октября 2022, 16:07 Мобилизованных предложили защитить от судебного преследования Законопроект о защите процессуальных прав мобилизованных внесли в Госдуму РИА "Новости"

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Процесс приостановки судебных и исполнительных производств в отношении мобилизованных и добровольцев, принимающих участие в спецоперации, нужно привести к единому стандарту. Об этом говорится в пояснительной записке законопроекта, который группа депутатов и сенаторов внесла на рассмотрение в Госдуму

Авторы отметили, что сегодня нормативные акты по-разному трактуют возможность приостановки производств в отношении военных. Арбитражный процессуальный кодекс предусматривает процедуру, когда ответчик находится в военной части.

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В Кодексе административного производства сказано, что приостановка судебного процесса возможна, если одна из сторон принимает участие в контртеррористической операции, боевых действиях или выполняет задачи в условиях чрезвычайного или военного положения.

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Разработчики законопроекта предложили внести поправки во все Кодексы, а также в закон «Об исполнительном производстве», чтобы везде была одна норма.

В перечне оснований для приостановки рассмотрения дела или работы приставов по мобилизованным предложили включить призыв на военную службу по мобилизации и заключение контракта о добровольном содействии в выполнении задач армии России.

«Действующее нормы не защищают процессуальные права мобилизованных и добровольцев до момента начала боевых действий, например, во время распределения, подготовки, обучения и боевого слаживания», — говорится в пояснительной записке.

Авторы инициативы подчеркнули, что поправки позволят останавливать судебные и исполнительные производства в отношении всех мобилизованных сразу после призыва.

При этом под новую норму предложили не подводить случаи, когда мобилизованный выступает ответчиком по делам об алиментах или о возмещении вреда в связи со смертью кормильца. В таких делах приостановки судебного или исполнительного производства не будет.