Власть 16 декабря 2022, 13:37 Мобилизованных не будут наказывать за просроченное разрешение на оружие — Хинштейн ГД рассмотрит проект о приоритетном праве для мобилизованных сдавать гражданское оружие

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Глава комитета Госдумы по информполитике, создатель нескольких законопроектов в сфере оборота оружия Александр Хинштейн рассказал о подготовке поправок, которые освободят мобилизованных и добровольцев от наказания за просроченное разрешение на гражданское оружие. Информация появилась в Telegram-канале Хинштейна.

«Ранее анонсированные мной инициативы о приоритетном праве мобилизованных и добровольцев сдавать государству на хранение свое гражданское оружие подготовлены», — написал депутат.

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Он уточнил, что сдача такого оружия не будет обязанностью: если даже срок действия разрешения на него истечет, мобилизованных и добровольцев не накажут.

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Госдума может рассмотреть эти инициативы уже на следующей неделе. Предполагается, что поправки внесут во второе чтение законопроекта об ужесточении оборота огнестрельного оружия. В первом чтении проект приняли еще летом. Он предполагает введение нового механизма проверок кандидатов на получение оружия, которые будут проводить сотрудники ФСБ и МВД.