Власть 29 декабря 2022, 19:44 Мобилизованных и добровольцев освободят от исполнительных производств Президент Путин подписал указ о приостановке производтств в отношении мобилизованных Викимедиа

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Президент Владимир Путин подписал указ о приостановлении судебных и исполнительных производств, возбужденных против добровольцев и мобилизованных россиян, сообщило издание Ura.ru. Исключением станут производства по делам о выплате алиментов.

Банки и другие структуры и ведомства должны будут приостановить взыскания в случае поступления заявления от участника спецоперации.

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На время действия СВО глава государства освободил чиновников от обязанности декларировать свои доходы. Информацию о госслужащих вновь начнут публиковать в СМИ и на сайтах ведомств после издания специального акта. Участников спецоперации освободили от предоставления данных о доходах и расходах.

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Днем 29 декабря Владимир Путин подписал ряд важных законов. С 1 сентября в России запретят работу в такси для тех, кто имеет три и более неоплаченных штрафа за нарушение правил дорожного движения. Не смогут стать таксистами и те россияне, которые в течение года лишались прав управления транспортным средством. Административный арест тоже станет препятствием для работы извозчиком.