В России не будут объявлять мобилизацию. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, передал ТАСС.

Володин в эфире радио «КП» заявил, что в России не планируется мобилизация.

«Нет, нет, нет. Я вам и в эфире, и без эфира это скажу», — сообщил председатель Госдумы.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее также опроверг сообщения западных СМИ о том, что Владимир Путин якобы может объявить 9 мая о всеобщей мобилизации в России. Песков назвал эти публикации чушью и неправдой.

Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин ранее также сообщил, что никаких оснований для всеобщей мобилизации в России сейчас нет.

Фейки о якобы готовящейся мобилизации в России появились после того, как британский министр обороны Бен Уоллес высказал такие предположения. Но при этом Уоллес указал, что не обладает никакими сведениями, на которых могли бы строиться такие прогнозы. Однако ряд западных СМИ подхватили новость и начали тиражировать вбросы о том, что мобилизацию якобы объявят 9 мая, ссылаясь на некие безымянные источники неизвестно из каких структур.