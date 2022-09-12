Многодетным россиянам предложили дать разрешение на вступление в мобилизационный резерв | 360°

Власть 12 сентября 2022, 19:36 Поделиться Telegram

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Viber Многодетным россиянам предложили дать разрешение на вступление в мобилизационный резерв Госдума рассмотрит законопроект о вступлении в мобилизационный резерв многодетных россиян РИА "Новости"

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Группа депутатов Госдумы внесла на рассмотрение законопроект, который разрешит многодетным россиянам вступать в мобилизационный резерв. Документ опубликовали в базе данных нижней палаты российского парламента.

Законопроект предусматривает внесение изменений в законы «О мобилизационной подготовке и мобилизации в России», а также «О воинской обязанности и военной службе».

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Действующие нормы предусматривают освобождение от призыва и включения в резерв россиян, у которых есть три и более детей. Это правило авторы законопроекта предложили отменить.

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В пояснительной записке указывается, что для многодетных вступление в мобилизационный резерв останется добровольным.

Авторы отметили, что сейчас некоторые россияне, которые воспитывают трех и более детей, хотели бы попасть в резерв по контракту, но сделать это не могут.

Кроме того, законопроект предложил уточнить категорию многодетных россиян и освобождать от призыва на военные сборы только тех, у кого дети находятся на иждивении.

Также депутаты предложили давать отсрочку от армии только тем мужчинам, которые воспитывают четырех и более детей, кроме записавшихся в мобилизационный резерв.

«Известия» напомнили, что глава комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета Андрей Климов исключил введение военной мобилизации и военного положения в России в ближайшее время.

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