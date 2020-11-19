Многодетным дадут 450 тысяч рублей на строительство и ремонт жилья

В декабре Госдума рассмотрит законопроект, разрешающий многодетным россиянам тратить субсидию в 450 тысяч рублей на строительство и ремонт жилья по ипотеке. Пока они могут потратить эти средства только на погашение ипотечного кредита, взятого на покупку недвижимости.

Как сообщила газета «Известия», законопроект, который может стать стимулом для индивидуального жилищного строительства, поддерживают в правительстве и большинство парламентских фракций.

Изменения в федеральный закон уже поддержал думский комитет по финансовому рынку. Его глава Анатолий Аксаков сообщил, что семьи, которые берут кредиты на строительство собственных домов «выпадают» из тех, кто мог бы претендовать на эту сумму, что неправильно. Очень важно, по его мнению, дать возможность людям тратить деньги на ремонт купленного жилья.

«Зачастую граждане берут в ипотеку жилье, непригодное для жизни. Иногда это только стены. Поэтому мы считаем, что эту норму тоже нужно прописать в законопроекте. Эта поправка может появиться ко второму чтению», — отметил Аксаков.

Российское правительство дало положительный отзыв на документ, предложив учесть ряд правок.

Первый зампред фракции «Справедливой России» Михаил Емельянов и глава комитета по региональной политике Николай Харитонов (КПРФ) приветствовали инициативу.

Зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов напомнил, что его партия с подобными инициативами уже выходила.

Глава «Политической экспертной группы» Константин Калачев заявил, что законопроект позволит семьям россиян решить жилищный вопрос.

В конце сентября премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства сообщил, что семьям где родился третий ребенок, власти выделят 5,5 миллиарда рублей на погашение ипотеки.